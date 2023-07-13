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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Иттифак» обсуждает подписание Муссы Дембеле

13 Июля 2023 • 20:19 Комментировать

Бывший нападающий «Лиона» и «Атлетико» Мусса Дембеле может стать очередным усилением чемпионата Саудовской Аравии.

По информации Фабрицио Романо, «Аль-Иттифак» обратился к экс-форварду нескольких топ-клубов, который вышел на рынок свободных агентов. Сообщается, что руководство клуба ведёт переговоры со агентом футболиста Мамади Фофаной.

Напомним, что Мусса Дембеле покинул «Лион» после пяти лет в составе французского коллектива. В прошедшем сезоне в 28 матчах во всех турнирах нападающий забил три гола при одном ассисте. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего фоврарда в 12 миллионов евро.

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Мусса Дембеле Аль-Иттифак трансферы футбола - лето 2023
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