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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бывший игрок «Краснодара» Крыховяк может переехать в Саудовскую Аравию слухи

13 Июля 2023 • 15:10 Комментировать

Экс-полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк интересен клубу из Саудовской Аравии.

По сообщениям Foot Mercato, футбольный клуб «Абха» хочет пригласить 33-летнего футболиста к себе. Отмечается, что на данный момент Крыховяк является главной целью саудовской команды, ведь в его приглашении заинтересован лично главный тренер «Абха». Сейчас между сторонами продолжается беседа, которая близка к положительному завершению.

Стоит отметить, что прошлый сезон Крыховяк провел в другом саудовском клубе — «Аль-Шабаб», за который он выступал на правах аренды. В 35 матчах во всех турнирах хавбек забил три гола и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Гжегож Крыховяк трансферы футбола - лето 2023 Абха
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