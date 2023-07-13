Экс-полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк интересен клубу из Саудовской Аравии.

По сообщениям Foot Mercato, футбольный клуб «Абха» хочет пригласить 33-летнего футболиста к себе. Отмечается, что на данный момент Крыховяк является главной целью саудовской команды, ведь в его приглашении заинтересован лично главный тренер «Абха». Сейчас между сторонами продолжается беседа, которая близка к положительному завершению.

Стоит отметить, что прошлый сезон Крыховяк провел в другом саудовском клубе — «Аль-Шабаб», за который он выступал на правах аренды. В 35 матчах во всех турнирах хавбек забил три гола и сделал два ассиста.