​В ФИФА прокомментировали трансферный бан «Аль-Насра»

Саудовский «Аль-Наср», за который с начала года выступает звёздный Криштиану Роналду, получил трансферный бан. В ФИФА прокомментировали сложившуюся ситуацию.

«Аль-Наср» в настоящее время не может регистрировать новых игроков из-за непогашенных долгов. Запрет будет снят после того, как погашение задолженностей будет подтверждено», - заявление официального представителя ФИФА в социальных сетях приводит авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что следующий футбольный сезон в Саудовской Аравии стартует в августе. Прошлый чемпионат «Аль-Наср» завершил на второй позиции.