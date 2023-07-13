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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​В ФИФА прокомментировали трансферный бан «Аль-Насра»

13 Июля 2023 • 13:33 Комментировать

Саудовский «Аль-Наср», за который с начала года выступает звёздный Криштиану Роналду, получил трансферный бан. В ФИФА прокомментировали сложившуюся ситуацию.

«Аль-Наср» в настоящее время не может регистрировать новых игроков из-за непогашенных долгов. Запрет будет снят после того, как погашение задолженностей будет подтверждено», - заявление официального представителя ФИФА в социальных сетях приводит авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что следующий футбольный сезон в Саудовской Аравии стартует в августе. Прошлый чемпионат «Аль-Наср» завершил на второй позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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