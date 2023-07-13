Символическая сборная самых дорогих игроков чемпионата Саудовской Аравии: Криштиану Роналду только шестой

Чемпионат Саудовской Аравии становится лакомым кусочком для большинства любителей футбола. Внимание к Про-Лиге было привлечено после перехода Криштиану Роналду в стан «Аль-Насра», а в текущее трансферное окно количество переходов звёздных игроков на Восток только увеличивается. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» составило символическую сборную самых дорогих игроков чемпионата Саудовской Аравии.

Символическая сборная

Одиннадцать самых дорогих игроков чемпионата Саудовской Аравии представлены ниже.

Вратарь

Эдуард Менди («Аль-Ахли», Сенегал, 31 год, трансферная стоимость – 12 млн евро)

Защитники

Калиду Кулибали («Аль-Хиляль», Сенегал, 32 года, трансферная стоимость – 15 млн евро)

Жота Невеш («Аль-Иттихад», Португалия, 24 года, трансферная стоимость – 13 млн евро)

Гислен Конан («Аль-Наср», Кот-д’Ивуар, 27 лет, трансферная стоимость – 8 млн евро)

Полузащитники

Рубен Невеш («Аль-Хиляль», Португалия, 26 лет, трансферная стоимость – 40 млн евро)

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Марсело Брозович («Аль-Наср», Хорватия, 30 лет, трансферная стоимость – 25 млн евро)

Н’Голо Канте («Аль-Иттихад», Франция, 32 года, трансферная стоимость – 15 млн евро)

Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль», Сербия, 28 лет, трансферная стоимость – 50 млн евро)

Нападающие

Карим Бензема («Аль-Иттихад», Франция, 35 лет, трансферная стоимость – 25 млн евро)

Роберто Фирмино («Аль-Ахли», Бразилия, 31 год, трансферная стоимость – 18 млн евро)

Криштиану Роналду («Аль-Наср», Португалия, 38 лет, трансферная стоимость – 15 млн евро)



Общая трансферная стоимость самых дорогих игроков чемпионата Саудовской Аравии – 236 млн евро. Очевидно, что впереди ещё целый ряд трансферов, которые повысят стоимость символической сборной.

Вратарь

На пике своей трансферной стоимости Эдуар Менди достигал значения в 30 млн евро. Обладатель Кубка африканских наций - 2021 в составе сборной Сенегала, голкипер провёл три сезона в лондонском «Челси» и получил свой контракт мечты в Саудовской Аравии. Из 75 матчей за «Челси» в АПЛ Менди 31 из них провёл без пропущенных мячей. Вполне достойный результат для голкипера с мировым именем. Похоже, что «Аль-Ахли» станет одной из самых малопропускающих команд Про-Лиги.

Защитники

Самым дорогим защитником чемпионата Саудовской Аравии стал соотечественник Менди Калиду Кулибали. Цепкий центральный защитник большую часть своей карьеры провёл в «Наполи», в составе которого сыграл 236 матчей в Серии А, отметившись тринадцатью забитыми мячами и шестью голевыми передачами за это время. Вполне неплохой результат для защитника. Сезон-2022/23 Кулибали провёл в «Челси», в который перешёл за 38 млн евро. Трансфер в «Аль-Хиляль» обошёлся саудовскому клубу в 23 млн евро.

Жота Невеш стал самым молодым игроком нашей символической сборной. В 24 года португалец решил последовать примеру своего кумира Криштиану Роналду и перебрался из шотландского «Селтика» в «Аль-Иттихад» почти за 30 мнл евро. В составе шотландского клуба защитник отметился 18 забитыми мячами в 53 проведённых матчах. Похоже, что это самый перспективный трансфер Про-Лиги.

Гислен Конан стал самым дешёвым игроком символической сборной. Ивуарийский защитник уже провёл в чемпионате Саудовской Аравии целый сезон, став основным игроком «Аль-Насра». 27 матчей и две голевые передачи в активе Конана в прошлом сезоне. С учётом подоспевшего усиления результаты Конана и «Аль-Насра» в предстоящем сезоне должны стать лучше.

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Полузащитники

Самым дорогим игроком Саудовского элитного дивизиона ещё недавно являлся 26-летний Рубен Невеш. Его переход за 55 млн евро из «Вулверхэмптона» наделал шуму, но португальцы следуют за своей главной звездой. Да и уровень заработной платы прельщает. Правда, как теперь будет выглядеть национальная сборная Португалии?

Марсело Брозович не стал откладывать в долгий ящик переезд на Восток. Серебряный и бронзовый призёр двух последних чемпионатов мира, чемпион Италии в составе «Интера» был продан в «Аль-Наср» за 18 млн евро.

Н’Голо Канте провёл не самый удачный сезон в составе «Челси», но настало время менять прописку АПЛ на более выгодную, с точки зрения заработной платы. 227 матчей в АПЛ при 12 забитых мячах и 17 голевых передачах выглядят не так внушительно, но сильные стороны чемпиона мира 2018 года в другом. Наверняка они помогут «Аль-Иттихаду», в котором француз оказался в качестве свободного агента, но получил одну из самых высоких зарплат в лиге.

Самым дорогим игроком Саудовской лиги на текущий момент является Сергей Милинкович-Савич, который подписал контракт с «Аль-Хилялем». 28-летний серб провёл в серии А за «Лацио» 267 матчей, в которых забил 57 мячей и отдал 49 голевых передач. Один из самых топовых последних трансферов, который позволил игроку сборной Сербии стать самым дорогим игроком Про-Лиги. То ли ещё будет?

Нападающие

Трио самых дорогих нападающих чемпионата Саудовской Аравии украсило бы любую лигу. Да, обладатели «Золотых мячей» Роналду и Бензема уже не молоды, как и бразилец Фирмино, но для Про-Лиги они будут настоящими звёздами. Отметим, что все они играют в разных клубах, что добавит остроты в соперничестве клубов Про-Лиги.

Трансферные стоимости игроков, которые выступают за команды Саудовской Аравии, не так велики по сравнению с ценами европейских звёзд футбола. Зато заработные платы Роналду, Бензема и их партнёров самые высокие в мире.

Если вы следите за трансферной стоимостью игроков, то можно обратить внимание на сборную самых подешевевших и подорожавших игроков РПЛ.

Константин Лицин