Сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич стал футболистом аравийского клуба «Аль-Хиляль».

Официальное подтверждение сделки с итальянским «Лацио» появилось в социальных сетях коллектива из Эр-Рияда. Условия сделки и длительность контракта хавбека не сообщаются, однако ранее появилась информация о зарплате в размере более 20 миллионов евро. «Аль-Хиляль», по слухам, заплатит руководству «орлов» 40 миллионов евро.

Напомним, что Сергей Милинкович-Савич выступал за «Лацио» с 2015 года. Партнёрами 28-летнего серба в составе «синих волн» станут Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Мусса Марега и Андре Карильо.