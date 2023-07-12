Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Милинкович-Савич стал футболистом «Аль-Хиляля» официально

12 Июля 2023 • 21:58 Комментировать

Сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич стал футболистом аравийского клуба «Аль-Хиляль».

Официальное подтверждение сделки с итальянским «Лацио» появилось в социальных сетях коллектива из Эр-Рияда. Условия сделки и длительность контракта хавбека не сообщаются, однако ранее появилась информация о зарплате в размере более 20 миллионов евро. «Аль-Хиляль», по слухам, заплатит руководству «орлов» 40 миллионов евро.

Напомним, что Сергей Милинкович-Савич выступал за «Лацио» с 2015 года. Партнёрами 28-летнего серба в составе «синих волн» станут Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Мусса Марега и Андре Карильо.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Аль-Хиляль Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июля
20:32 · Англия. Чемпионшип
​Ремзи близок к возвращению в «Кардифф Сити»
16:39 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон отказался переходить в новый клуб Джеррарда
16:32 · Саудовская Аравия
​Роналду отреагировал на возвращение в «Аль-Наср» 2 фото
15:16 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» отказался продавать Митровича в «Аль-Хиляль» за 30 миллионов евро
14:07 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» предложил 30 миллионов евро за Митровича, игрок открыт к переходу
13:48 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон до сих пор не определился, хочет ли уехать в Саудовскую Аравию
13:37 · Англия. Премьер-лига
Митрович стал главной трансферной целью «Аль-Хиляля»
13:32 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва остаётся на радаре у «ПСЖ», но клубы из Саудовской Аравии тоже участвуют в гонке
12:43 · Испания. Ла Лига
Рафинья счастлив в «Барселоне» и не собирается покидать команду
12:34 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг получил предложение из Саудовской Аравии 1
12:14 · Италия. Серия А
«Аль-Хиляль» назначил медосмотр Милинковичу-Савичу
09:34 · Англия. Премьер-лига
Скамакка: «Мне ещё рано переходить в команду из Саудовской Аравии»
09:02 · Россия. Премьер-лига
Чернышов советует «Зениту» продать Малкома за 50 миллионов евро
08:28 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Ахли» хочет купить звезду «Манчестер Сити»
01:39 · Испания. Ла Лига
«Барселона» получила предложение по Рафинье слухи
Все новости