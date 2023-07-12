После отпуска звёздный форвард Криштиану Роналду вернулся в «Аль-Наср» и начал тренироваться с командой. 38-летний португалец сделал по этому поводу публикацию в социальных сетях. Роналду опубликовал несколько фотографий и написал, что рад возвращению.

За «Аль-Наср» Криштиану Роналду выступает с начала 2023 года. В 19 матчах за саудовский клуб португальский нападающий забил 14 голов и отдал два результативных паса на партнёров.

Футбольный сезон в Саудовской Аравии стартует в августе. Прошлый чемпионат «Аль-Наср» завершил на второй позиции.