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Саудовская Аравия. Премьер-лига

ФИФА запретила «Аль-Насру» регистрировать новых игроков, причина уже известна

12 Июля 2023 • 13:16 Комментировать

«Аль-Насру» запретили регистрировать новых футболистов. По информации от журналиста Бена Джейкобса, соответствующее решение приняла ФИФА. Причиной является тот факт, что в своё время команда из Саудовской Аравии не выплатила «Лестеру» положенные бонусы за трансфер Ахмеда Муса, который состоялся летом 2018 года.

«Аль-Наср» этим летом уже успел за 18 миллионов евро подписать у миланского «Интера» полузащитника Марсело Брозовича. Также за команду выступает пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

«Аль-Наср» планировал совершить ещё несколько трансферов до закрытия окна. Клуб был близок к подписанию контракта с полузащитником «Челси» Хакимом Зиешем. Несмотря на то, что марокканец провалил медосмотр, переход всё ещё был возможным.

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Наср трансферы футбола - лето 2023
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