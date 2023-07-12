ФИФА запретила «Аль-Насру» регистрировать новых игроков, причина уже известна

«Аль-Насру» запретили регистрировать новых футболистов. По информации от журналиста Бена Джейкобса, соответствующее решение приняла ФИФА. Причиной является тот факт, что в своё время команда из Саудовской Аравии не выплатила «Лестеру» положенные бонусы за трансфер Ахмеда Муса, который состоялся летом 2018 года.

«Аль-Наср» этим летом уже успел за 18 миллионов евро подписать у миланского «Интера» полузащитника Марсело Брозовича. Также за команду выступает пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

«Аль-Наср» планировал совершить ещё несколько трансферов до закрытия окна. Клуб был близок к подписанию контракта с полузащитником «Челси» Хакимом Зиешем. Несмотря на то, что марокканец провалил медосмотр, переход всё ещё был возможным.