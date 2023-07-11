​Новый тренер «Аль-Насра» высказался о Роналду

Новым главным тренером «Аль-Насра» стал португальский специалист Луиш Каштру. В разговоре с журналистами он высказался о Криштиану Роналду, который выступает за клуб с начала года.

«Всегда приятно тренировать лучших в мире. Роналду является человеком, который войдёт в историю футбола. Будет приятно работать с ним, как и со всеми остальными», - сказал Каштру представителям СМИ.

Всего за «Аль-Наср» Роналду провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт 14 голов.

Прошлый чемпионат Саудовской Аравии под руководством Руди Гарсии «Аль-Наср» завершил на второй позиции.