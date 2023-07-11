​Джеррард: «Чемпионат Саудовской Аравии становится одним из лучших в мире»

Знаменитый Стивен Джеррард недавно стал тренером саудовского клуба «Аль-Иттифак» и сейчас он всячески хвалит свой выбор. Джеррард заявил, что саудовский чемпионат, в котором выступает Криштиану Роналду, становится одним из лучших в мире.

- Саудовский чемпионат может стать одним из лучших в мире. Я в этом не сомневаюсь. Все тут невероятно амбициозны, все хотят расти и развивать турнир. Я сразу почувствовал себя тут как дома, - уверяет Джеррард, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что в конце прошлого года Джеррарда уволили из английской «Астон Виллы».