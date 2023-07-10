Заха готов отказать клубу Джеррарда – игрока не устраивает зарплата

Вингер Уилфрид Заха вот-вот ответит отказом на предложение «Аль-Иттифака».

30-летний футболист уже обсудил возможную сделку с новым главным тренером команды Стивеном Джеррардом, однако договорённость не достигнута из-за требований ивуарийца по зарплате. По информации MailSport, саудовский клуб готов платить Заха порядка 16 млн фунтов стерлингов в год (около 18,7 млн евро), в то время как представители игрока запрашивают на 7,5 млн фунтов (порядка 8,8 млн евро) больше. Переговоры находятся на грани окончательного срыва.

Уилфрид Заха остаётся без клуба с 1 июля. Прежде он представлял цвета «Кристал Пэлас».