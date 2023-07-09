Куадрадо заявил, что Роналду не звал его в Саудовскую Аравию

Бывший футболист «Ювентуса» Хуан Куадрадо ответил на вопрос о своём будущем.

«У меня еще есть силы, чтобы продолжать играть на высоком уровне, но Роналду не зовет меня в Саудовскую Аравию. Недавно мы встретились с агентом и обсудили будущее. У нас есть варианты, мы выбираем лучший», — цитирует Куадрадо портал Goal.

Напомним, колумбиец выступал за «Ювентус» с 2015 года. В минувшем сезоне он сыграл в 31 матче чемпионата Италии, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три результативные передачи.

На данный момент 35-летний хавбек находится в статусе свободного агента.