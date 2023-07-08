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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Билич возглавил клуб в Саудовской Аравии официально

08 Июля 2023 • 17:44 Комментировать

Известный хорватский тренер Славен Билич стал главным тренером аравийского клуба «Аль-Фатех». О назначении 54-летнего Билича в субботу было объявлено официально.

Билич возвращается к тренерской работе после небольшой паузы – в марте он покинул английский «Уотфорд». Ранее хорват работал со многими клубами, в частности с московским «Локомотивом» и национальной сборной Хорватии.  

Отметим, что «Аль-Фатех» в прошлом чемпионате Саудовской Аравии занял шестое место. В 30 турах команда смогла набрать 43 очка. Следующий сезон в саудовской лиге стартует в августе.

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Евро-Футбол.Ру,
Славен Билич Аль-Фатех
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