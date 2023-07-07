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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Фанаты чуть не затоптали Фирмино

07 Июля 2023 • 16:29 Комментировать

Нападающий Роберто Фирмино принял решение продолжить карьеру в Саудовской Аравии – бразилец стал игроком клуба «Аль-Ахли». По прибытию в город Джидда Фирмино столкнулся с невероятным приёмом фанатов. В социальных сетях появилось видео, на котором люди окружили 31-летнего футболиста после его выхода из автомобиля. Роберто пришлось несладко – болельщики стремились не просто сделать фотографию, но и прикоснуться к новичку «Аль-Ахли». По ощущениям Фирмино чуть не затоптали в толпе, хотя с его лица не сходила фирменная улыбка.

Напомним, что в «Аль-Ахли» Роберто Фирмино перешёл как свободный агент после истечения срока контракта с «Ливерпулем».

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Евро-Футбол.Ру,
Роберто Фирмино Аль-Ахли Джидда
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