​Фанаты чуть не затоптали Фирмино

Нападающий Роберто Фирмино принял решение продолжить карьеру в Саудовской Аравии – бразилец стал игроком клуба «Аль-Ахли». По прибытию в город Джидда Фирмино столкнулся с невероятным приёмом фанатов. В социальных сетях появилось видео, на котором люди окружили 31-летнего футболиста после его выхода из автомобиля. Роберто пришлось несладко – болельщики стремились не просто сделать фотографию, но и прикоснуться к новичку «Аль-Ахли». По ощущениям Фирмино чуть не затоптали в толпе, хотя с его лица не сходила фирменная улыбка.

Напомним, что в «Аль-Ахли» Роберто Фирмино перешёл как свободный агент после истечения срока контракта с «Ливерпулем».