Зарплата на Востоке, или Какими благами заманивают звёзд футбола в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия стала главным ньюсмейкером трансферного рынка этого лета. Приглашения рассылались не только звёздным игрокам, но и наставникам. Кто-то принимал приглашение сразу же, кому-то требовалось время на раздумья или, чтобы набить себе цену. В итоге каждый решал сам для себя, но можно выделить общую тенденцию. В Саудовскую Аравию едут на излёте карьеры с целью обеспечить себе «золотой парашют». Многие звёзды, которые находятся в самом соку, не прельстились вкусным предложением с Востока. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых высокооплачиваемых футболистах чемпионата Саудовской Аравии.

Первая ласточка

Конечно же, переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» сделал своё дело. Перед новым годом португалец поставил подпись под контрактом с аравийским клубом, согласно которому ему была положена заработная плата в размере 200 млн евро в год. Самая большая заработная плата футболиста в истории! Не стоит забывать и о бонусе в размере 100 млн евро. Неудивительно, что Криштиану Роналду мог творить в Саудовской Аравии, что хотел, но его голы явно стоили потраченных миллионов. Внимание к чемпионату Саудовской Аравии было обеспечено. И теперь его можно наращивать, привлекая новых звёзд.

Французы

Укрепить «эффект Роналду» удалось с помощью подписания 35-летнего действующего обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема. Француз месяц назад поставил свою подпись в контракте с саудовским клубом «Аль-Иттихад». Отметим, что саудиты получили форварда в статусе свободного агента, что позволило сэкономить на его заработной плате. А её уровень сопоставим с заработной платой Криштиану. Получать Бензема в год будет 200 млн евро. Для сравнения: за свои четырнадцать лет выступлений за «Реал» француз заработал всего на 50 млн евро больше. А здесь за год, как за 14 лет, да при более низких требованиях! Ну и как от такого отказаться?

Чтобы Бензема не заскучал, руководство «Аль-Иттихада» подписало его соотечественника, чемпиона мира-2018 Н'Голо Канте. В последние годы полузащитник несколько сдал. Поэтому самое время заработать на безбедную старость. 100 млн евро в год в качестве заработной платы позволили ускорить процесс перехода Канте из «Челси» в «Аль-Иттихад».

«Аль-Хиляль»

Ровесник Канте 32-летний Калиду Кулибали становился обладателем Кубка и Суперкубка Италии в составе «Наполи», выигрывал Кубок африканских наций вместе со сборной Сенегала. Прошлый год защитник провёл в английском «Челси», провалив вместе с командой сезон в АПЛ и сыграв всего в 14 матчах в лиге. Однако это не помешало «Аль-Хилялю» предложить ему заработную плату в размере 35 млн евро в год.

При этом «Аль-Хиляль» ещё и заполучил в своё распоряжение единственного игрока моложе 30 лет из нашего списка. 55 млн «Аль-Хиляль» выложил за португальского полузащитника, обладателя Лиги наций Рубена Невеша. 26-летний игрок «клюнул» на увеличение заработной платы в шесть раз! Отметим, что Невеш дебютировал за национальную сборную в ноябре 2015 года в матче против сборной России. Будет ли он теперь получать предложения выступать за Португалию?

Трансферное окно в самом разгаре. Фирмино уже заключил контракт с «Аль-Ахли», ждут там же и Мане. Вероятно, уровень их заработной платы будет входить в пятёрку лучших в лиге.

Заработная плата в Саудовской Аравии зависит от уровня компании. В малых компаниях в среднем она составляет порядка 1700 евро в месяц (20 400 евро в год), в крупных доходит до 2700 евро (32 400 евро в год). Таким образом, у топовых звёзд она в тысячи раз выше, чем у рядовых сотрудников. Ничего не напоминает?