Новым главным тренером «Аль-Насра» стал Луиш Каштру. Пресс-служба аравийского клуба сообщила о подписании с 61-летним португальцем трудового соглашения сроком на два сезона. «Аль-Наср» пожелал Каштру успехов в работе.

Ранее ходили слухи о том, что кандидатуру Луиша Каштру – своего соотечественника – одобрил звёздный Криштиану Роналду, который играет за «Аль-Наср» с начала 2023 года.

Предыдущим клубом Луиша Каштру был бразильский «Ботафого». В Европе же этого специалиста знают главным образом по работе в «Порту» и «Шахтёре».

Напомним, что по завершению сезона 2022/2023 из «Аль-Насра» ушёл Руди Гарсия. Под его руководством команда заняла второе место в саудовской лиге.