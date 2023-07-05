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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Лингард рассматривает вариант с переездом в Саудовскую Аравию слухи

05 Июля 2023 • 17:43 Комментировать

30-летний полузащитник Джесси Лингард может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, об этом сообщает Sky Sports.

На данный момент англичанин находится без работы после того, как как у него закончился контракт с «Ноттингем Форест».

В последнем сезоне Лингард принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» выступал за «Лестер», «Брайтон» и «Вест Хэм». На его счету также 32 игры за национальную сборную Англии, за которую он дебютировал в 2016 году. 

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Джесси Лингард трансферы футбола - лето 2023
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