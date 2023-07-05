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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роберто Фирмино стал футболистом «Аль-Ахли» официально

05 Июля 2023 • 00:20 Комментировать

Бразильский нападающий Роберто Фирмино стал очередным футболистом мирового уровня, переехавшим в чемпионат Саудовской Аравии.

Бывший форвард «Ливерпуля» и «Хоффенхайма» присоединился к «Аль-Ахли» из Джидды на правах свободного агента. Официальное подтверждение сделки появилось на сайте и в социальных сетях клуба Про-лиги. По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, контракт 31-летнего игрока рассчитан на три года.

Напомним, что Роберто Фирмино с 2015 года выступал за «Ливерпуль», в составе которого нападающий стал победителем Английской премьер-лиги и Лиги чемпионов. Ранее «Аль-Ахли» представил бывшего вратаря «Челси» Эдуара Менди в качестве новичка аравийской команды.

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Роберто Фирмино Аль-Ахли Джидда трансферы футбола - лето 2023
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