Бразильский нападающий Роберто Фирмино стал очередным футболистом мирового уровня, переехавшим в чемпионат Саудовской Аравии.

Бывший форвард «Ливерпуля» и «Хоффенхайма» присоединился к «Аль-Ахли» из Джидды на правах свободного агента. Официальное подтверждение сделки появилось на сайте и в социальных сетях клуба Про-лиги. По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, контракт 31-летнего игрока рассчитан на три года.

Напомним, что Роберто Фирмино с 2015 года выступал за «Ливерпуль», в составе которого нападающий стал победителем Английской премьер-лиги и Лиги чемпионов. Ранее «Аль-Ахли» представил бывшего вратаря «Челси» Эдуара Менди в качестве новичка аравийской команды.