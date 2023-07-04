Звёздный Криштиану Роналду опубликовал в социальных сетях видео. На нём 38-летний португалец делает упражнения с гантелями. В подписи к видео Роналду написал, что он чувствует себя хорошо.

По ходу тренировки Роналду немного потанцевал, что тоже попало на короткое видео.

В настоящий момент Криштиану Роналду готовится к старту сезона 2023/2024. Это будет первый полноценный сезон звёздного португальца в саудовском «Аль-Насре». Контракт с этим клубом Криштиану подписал зимой.

Добавим, что Криштиану Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

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