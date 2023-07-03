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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Фирмино переходит в «Аль-Ахли»

03 Июля 2023 • 21:11 Комментировать

Нападающий Роберто Фирмино в скором времени переедет в Саудовскую Аравию.

Бразилец остался без клуба после завершения контракта с «Ливерпулем». Как сообщалось раньше, к подписанию 31-летнего игрока близок «Аль-Ахли», и теперь сделка окончательно заключена. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, Фирмино уже прошёл медосмотр для саудовского клуба. Сторонам осталось лишь оформить все документы и официально объявить о сотрудничестве, что должно произойти уже скоро.

Роберто Фирмино выступал за «Ливерпуль» на протяжении восьми лет, отметившись 111 голами и 79 ассистами в 362 матчах за «красных».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роберто Фирмино Аль-Ахли Джидда трансферы футбола - лето 2023
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