Фирмино переходит в «Аль-Ахли»

Нападающий Роберто Фирмино в скором времени переедет в Саудовскую Аравию.

Бразилец остался без клуба после завершения контракта с «Ливерпулем». Как сообщалось раньше, к подписанию 31-летнего игрока близок «Аль-Ахли», и теперь сделка окончательно заключена. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, Фирмино уже прошёл медосмотр для саудовского клуба. Сторонам осталось лишь оформить все документы и официально объявить о сотрудничестве, что должно произойти уже скоро.

Роберто Фирмино выступал за «Ливерпуль» на протяжении восьми лет, отметившись 111 голами и 79 ассистами в 362 матчах за «красных».