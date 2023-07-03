Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Джеррард стал главным тренером «Аль-Иттифака» официально

03 Июля 2023 • 18:57 Комментировать

Английский тренер Стивен Джеррард официально объявлен в качестве нового главного тренера аравийского «Аль-Иттифака».

О назначении легенды «Ливерпуля» и английской национальной команды сообщила пресс-служба клуба Про-лиги в своих социальных сетях. Условия и длительность сделки не разглашаются.

Напомним, что ранее Стивен Джеррард руководил шотландским «Рейнджерс» и «Астон Виллой». В новом клубе, занявшем седьмое место по итогам прошедшего сезона чемпионата, англичанин сменит Патриса Кальдерона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Аль-Иттифак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июля
18:57 · Саудовская Аравия
Джеррард стал главным тренером «Аль-Иттифака» официально
02 Июля
07:59 · Англия. Премьер-лига
В Саудовской Аравии готовы платить Бернарду Силве 90 млн евро в год
07:53 · Саудовская Аравия
Жезуш возглавил клуб из Саудовской Аравии официально
01:36 · Италия. Серия Б
Клуб из Саудовской Аравии сделал сверхвыгодное предложение Буффону
00:54 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа получил щедрое предложение от «Аль-Насра» слухи
01 Июля
21:47 · Италия. Серия А
«Интер» и «Аль-Наср» согласовали стоимость трансфера Брозовича
21:16 · Испания. Ла Лига
«Реал» надеется выгодно продать Менди в клуб из Саудовской Аравии
20:33 · Германия. Бундеслига
Густаво покинул «Аль-Наср» официально
11:30 · Саудовская Аравия
Гаттузо получил предложение из Саудовской Аравии
09:59 · Саудовская Аравия
Иньеста может уехать к Роналду или Месси
00:56 · Италия. Серия А
Погба отклонил предложения из Саудовской Аравии
00:14 · Италия. Серия А
Маротта высказался о возможном переходе Брозовича в «Аль-Наср»
30 Июня
23:47 · Испания. Ла Лига
Один из лучших вратарей ЧМ в Катаре может перебраться в «Аль-Наср» слухи
23:43 · Италия. Серия А
«Аль-Наср» сделал улучшенное предложение «Интеру» по Брозовичу
22:57 · Италия. Серия А
Переход Брозовича в «Аль-Наср» всё ещё возможен, клубы ведут переговоры
Все новости