Английский тренер Стивен Джеррард официально объявлен в качестве нового главного тренера аравийского «Аль-Иттифака».

О назначении легенды «Ливерпуля» и английской национальной команды сообщила пресс-служба клуба Про-лиги в своих социальных сетях. Условия и длительность сделки не разглашаются.

Напомним, что ранее Стивен Джеррард руководил шотландским «Рейнджерс» и «Астон Виллой». В новом клубе, занявшем седьмое место по итогам прошедшего сезона чемпионата, англичанин сменит Патриса Кальдерона.