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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Жезуш возглавил клуб из Саудовской Аравии официально

02 Июля 2023 • 07:53 Комментировать

Известный футбольный специалист Жорже Жезуш трудоустроился в чемпионате Саудовской Аравии. 68-летний наставник занял пост главного тренера «Аль-Хиляля», об этом сообщается на официальном сайте саудовского клуба. Детали контракта не разглашаются.

Последним местом работы Жезуша был стамбульский «Фенербахче». После завершения сезона специалист покинул турецкий гранд.

Стоит отметить, что Жорже уже возглавлял «Аль-Хиляль» в сезоне-2018/2019. Под его руководством команда стала обладателем суперкубка Саудовской Аравии.

Ранее «Аль-Хиляль» усилился защитником Калиду Кулибали.

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Евро-Футбол.Ру,
Жорже Жезуш Аль-Хиляль
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