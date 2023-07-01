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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Гаттузо получил предложение из Саудовской Аравии

01 Июля 2023 • 11:30 Комментировать

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо может трудоустроиться в чемпионате Саудовской Аравии. По информации Sports Zone, в подписании тренера заинтересован «Аль-Ахли». Клуб обозначил 45-летнего итальянца в качестве приоритетного варианта на пост рулевого команды.

Как информирует источник, Гаттузо будет предложено двухлетнее трудовое соглашение. Заработная плата тренера составит девять миллионов евро в год. Сам Дженнаро хотел бы продолжить карьеру в Европе, но при этом пока не отказал саудовскому клубу.

Последней командой итальянца была «Валенсия», которую он покинул в январе текущего года. До этого он работал в «Наполи» и «Милане».

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Евро-Футбол.Ру,
Дженнаро Гаттузо Аль-Ахли Джидда
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