Гаттузо получил предложение из Саудовской Аравии

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо может трудоустроиться в чемпионате Саудовской Аравии. По информации Sports Zone, в подписании тренера заинтересован «Аль-Ахли». Клуб обозначил 45-летнего итальянца в качестве приоритетного варианта на пост рулевого команды.

Как информирует источник, Гаттузо будет предложено двухлетнее трудовое соглашение. Заработная плата тренера составит девять миллионов евро в год. Сам Дженнаро хотел бы продолжить карьеру в Европе, но при этом пока не отказал саудовскому клубу.

Последней командой итальянца была «Валенсия», которую он покинул в январе текущего года. До этого он работал в «Наполи» и «Милане».