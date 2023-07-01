Иньеста может уехать к Роналду или Месси

Опытный испанский полузащитник Андрес Иньеста, который покинул японский клуб «Виссел Кобе», не собирается завершать карьеру. По сведениям Goal.com, 39-летний хавбек намерен продолжить выступления минимум до 2024 года.

Как стало известно представителям СМИ, Иньеста решил взять несколько недель на отдых, после чего рассмотрит варианты продолжения карьеры. У испанца есть предложения из Саудовской Аравии, МЛС и Аргентины.

Андрес выступал за «Виссел Кобе» с 2018 года. До этого он на протяжении 16 лет защищал цвета каталонской «Барселоны». В составе сборной Испании хавбек провел 131 матч и забил 13 мячей.