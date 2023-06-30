Едут стричь бабло: кто этим летом присоединится к Роналду и Бензема в Саудовской Аравии

Трансфер Криштиану Роналду в «Аль-Наср» стал хорошим толчком для саудовского футбола. Местные клубы всерьёз принялись собирать лигу звёзд, привлекая статусных футболистов – в основном возрастных – щедрыми контрактами. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об известных игроках, которые уже переехали или могут переехать в Саудовскую Аравию этим летом.

В одном из недавних интервью Криштиану Роналду, который уже полгода выступает за «Аль-Наср», призвал статусных игроков переезжать из Европы в Саудовскую Аравию. В скором времени на такой шаг отважился Карим Бензема. Казалось, что форвард останется в «Реале» ещё на один сезон, но он принял решение не продлевать контракт и покинуть Мадрид после 14 лет выступлений. Француз перебрался в «Аль-Иттихад», где ему будут платить 200 миллионов евро за сезон.

Чуть позже «Аль-Иттихад» объявил о подписании ещё одного звёздного француза – полузащитника Н’Голо Канте. После семи лет выступлений за «Челси» этот скромный парень решил отправиться на Ближний Восток.

А вот трансфер Рубена Невеша в «Аль-Хиляль» удивил. Португальцу всего 26 лет, и ранее он не раз говорил о желании снова поиграть в Лигу чемпионов. Невеша активно связывали с «Барселоной», однако он оказался в Саудовской Аравии. В ближайшие годы Рубен сможет поиграть в Лиге чемпионов, но в азиатской.

Ещё одним статусным новичком «Аль-Хиляля» стал защитник Калиду Кулибали. Сенегалец не стал рассказывать красивые истории о том, каким крутым будет саудовский чемпионат, а сказал прямо, что приехал ради денег. Кулибали отметил, что за счёт высокой зарплаты сможет улучшить качество жизни своих родственников. Для футболиста это важно. Можно похвалить Кулибали за честность.

В «Аль-Ахли» на днях перебрался голкипер Эдуар Менди. Для 31-летнего сенегальца последний сезон в «Челси» выдался непростым. Поговаривали, что новоиспечённый тренер лондонской команды Маурисио Почеттино в качестве вратаря номер один определил Кепу. На этом фоне Менди отправился в Саудовскую Аравию.

Теперь поговорим о футболистах, которые могут переехать в саудовскую лигу в обозримом будущем. Одноклубником Криштиану Роналду в «Аль-Насре» может стать Хаким Зиеш. Казалось, что марокканец вот-вот подпишет контракт, но нарисовалась проблема – при медицинском обследовании у Зиеша выявили проблемы с коленом. Поговаривают, что «Аль-Наср» может отказаться от игрока.

С «Аль-Ахли» слухи связывают Рияда Мареза. «Манчестер Сити» только что выиграл требл, но Марез просидел в запасе все 90 минут финалов Лиги чемпионов и Кубка Англии. Возможно, в 32 года алжирец решится на переезд в более простую лигу, где ему будут платить большие деньги.

В «Аль-Насре» с Роналду может оказаться не только Хаким Зиеш, но и Марсело Брозович. Правда, переговоры между саудовским клубом и «Интером» вдруг зашли в тупик. СМИ пишут, что «Аль-Наср» вдруг уменьшил предложение для «нерадзурри» после того, как уже договорился с футболистом. Словом, ситуация непростая.

Роберто Фирмино после восьми сезонов в «Ливерпуле» обрёл статус свободного агента. Всё идёт к тому, что бразилец усилит «Аль-Ахли». В ближайшее время Фирмино должен пройти медицинское обследование и, если проблем выявлено не будет, подписать контракт сроком на три года.

Реклама

Оказаться в Саудовской Аравии может и Уго Льорис. После одиннадцати сезонов француз, похоже, готов уйти из «Тоттенхэма». В начале лета Льориса говорил о «конце эпохи» и желании попробовать что-то новое. Слухи говорили о том ,что у вратаря есть предложение из Саудовской Аравии, правда, имя клуба не называлось

Звёздного Неймара слухи связывали с «Аль-Хилялем». Поговаривали, что саудовский клуб готов сделать бразильца самым высокооплачиваемым игроком планеты. Правда, такой трансфер этим летом кажется маловероятным. Из «ПСЖ» ушёл Лионель Месси, плюс может уйти Килиан Мбаппе. Словом, Неймар станет более значимой фигурой в Париже, что наверняка ему по душе. К тому же, если верить СМИ, бразилец рад скорому назначению Луиса Энрике главным тренером.

Есть ещё несколько звёзд, которых связывают с саудовскими клубами, но вряд ли они пойдут на такой шаг этим летом. Бернарду Силва при уходе из «Манчестер Сити» наверняка предпочтёт остаться в Европе. Португалец, который ранее говорил о желании принять новый вызов в карьере, интересен «Барселоне» и «ПСЖ». Также низкой является вероятность переезда в Саудовскую Аравию Ромелу Лукаку.

Подготовил Александр Тихий.