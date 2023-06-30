Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

​На Роналду жалуются соседи – известны подробности

30 Июня 2023 • 19:01 Комментировать (1)

Судя по всему, Криштиану Роналду по завершению карьеры планирует  жить в Лиссабоне. Там в настоящий момент португалец строит роскошный особняк. Строительные работы идут уже три года и, как ожидается, займут ещё как минимум один год. Изначально смета составляла 13 миллионов долларов, но теперь она выросла до 36 миллионов.

Как сообщает портал Goal со ссылкой на журнал Look, на Роналду жалуются соседи. Им надоели продолжающиеся строительные работы.

Один из соседей Криштиану недоволен пылью на своём участке, а также перекрытием улицы. Строящееся жилище звезды футбола соседи называют «пирамидой фараона» и « огромным зданием, похожим на больницу».

​«Роналду швырял бутсы»: Бэйл рассказал, что может разозлить Криштиану

Роналду готовится разрывать – что ждать от португальца в новом сезоне

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
30 Июня 2023 в 19:53
Нигде жизни от верблюда нет... Хе..
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июня
19:01 · Саудовская Аравия
​На Роналду жалуются соседи – известны подробности 1
14:32 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Тоттенхэма» может переехать в Саудовскую Аравию
14:04 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Зиеша в «Аль-Наср» окончательно сорвался
13:40 · Италия. Серия А
​Трансфер Брозовича в «Аль-Наср» под угрозой срыва
12:33 · Испания. Ла Лига
Кубо отказался от перехода в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро
09:47 · Италия. Серия А
Лукаку отказался от больших денег в Саудовской Аравии
09:34 · Италия. Серия А
«Барселона» приняла решение по Брозовичу
09:21 · Шотландия
Жота переходит в «Аль-Иттихад»
09:16 · Саудовская Аравия
Легенда «Ливерпуля» возглавил команду из Саудовской Аравии официально
07:34 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Зиеша в клуб Роналду под угрозой срыва
01:28 · Саудовская Аравия
Фирмино договорился с новым клубом
01:18 · Саудовская Аравия
​«Роналду швырял бутсы»: Бэйл рассказал, что может разозлить Криштиану
29 Июня
23:27 · Португалия. Примейра-лига
Жезуш может стать самым высокооплачиваемым тренером сборных
22:49 · Италия. Серия А
Брозович заработает в «Аль-Насре» 100 миллионов евро слухи
22:42 · Италия. Серия А
Брозович принял предложение «Аль-Насра» слухи
Все новости