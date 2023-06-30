​На Роналду жалуются соседи – известны подробности

Судя по всему, Криштиану Роналду по завершению карьеры планирует жить в Лиссабоне. Там в настоящий момент португалец строит роскошный особняк. Строительные работы идут уже три года и, как ожидается, займут ещё как минимум один год. Изначально смета составляла 13 миллионов долларов, но теперь она выросла до 36 миллионов.

Как сообщает портал Goal со ссылкой на журнал Look, на Роналду жалуются соседи. Им надоели продолжающиеся строительные работы.

Один из соседей Криштиану недоволен пылью на своём участке, а также перекрытием улицы. Строящееся жилище звезды футбола соседи называют «пирамидой фараона» и « огромным зданием, похожим на больницу».

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