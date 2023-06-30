Бывший нападающий «Ливерпуля», а ныне футбольный тренер Робби Фаулер трудоустроился на Ближнем Востоке. Английский специалист занял пост наставника клуба «Аль-Кадисия», выступающего во втором дивизионе чемпионата Саудовской Аравии.

«Робби Фаулер. Один из самых известных игроков «Ливерпуля» и АПЛ. Теперь он является тренером «Аль-Кадисии», - говорится в социальных сетях клуба.

Стоит отметить, что ранее Фаулер тренировал «Муангтонг Юнайтед» (Тайланд), «Брисбен Роар» (Австралия) и «Ист Бенгал» (Индия).

Фаулер в бытность игроком выступал за «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Лидс» и другие клубы. За сборную Англии он провел 26 матчей и забил семь голов.