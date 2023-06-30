Фирмино договорился с новым клубом

Роберто Фирмино продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 31-летний бразилец на словах договорился с клубом «Аль-Ахли» из города Джидда.

В ближайшее время Фирмино пройдёт медицинское обследование и, если проблем выявлено не будет, подпишет контракт. Трудовое соглашение бразильца с «Аль-Ахли» будет рассчитано на три сезона.

Отметим, что Роберто Фирмино перейдёт в «Аль-Ахли» в статусе свободного агента – его контракт с «Ливерпулем» истёк.

Добавим, что «Аль-Ахли» этим летом уже подписать вратаря Эдуара Менди, выступавшего за «Челси».