​«Роналду швырял бутсы»: Бэйл рассказал, что может разозлить Криштиану

Гарет Бэйл рассказал интересную историю о Криштиану Роналду. В своё время валлиец и португалец пересекались в мадридском «Реале». По словам Бэйла, Роналду временами злился, когда ему не удавалось забить гол в матче.

«Каково было играть с Роналду? На самом деле с ним всё было в порядке. Но были моменты, когда мы, например, выиграли 5:0, а он не забил. Он приходил и швырял бутсы, как будто он зол», - сказал Бэйл, чьи слова приводит SPORTbible.

В настоящий момент 38-летний Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии. Что до 33-летнего Гарета Бэйла, то он уже завершил футбольную карьеру.

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