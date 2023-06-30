Роналду готовится разрывать – что ждать от португальца в новом сезоне

Полгода назад Криштиану Роналду принял решение покинуть Европу. Звёздный португальский футболист сделал выбор в пользу «Аль-Насра» и теперь выступает в Саудовской Аравии. В местной лиге Роналду не понадобилось слишком много времени на адаптацию - португалец провёл 16 матчей, в которых забил 14 голов и отдал два результативных паса. «Аль-Наср» завершил чемпионат вторым, отстав от «Аль-Иттихада» на пять зачётных баллов. Теперь Криштиану готовится к первому своему полноценному сезону в Саудовской Аравии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, чего же ждать от звёздного португальского форварда.

В Саудовской Аравии принялись собирать лигу звёзд. Зимний приезд Роналду в этом плане помогает стране – имидж местной Про-лиги существенно вырос. Криштиану уже несколько раз успел заявить, что в будущем саудовский чемпионат войдёт в пятёрку лучших в мире. Португалец также призвал других статусных игроков ехать сюда. Лионель Месси от такой возможности отказался, а вот Карим Бензема, Н’Голо Канте, Калиду Кулибали и ещё несколько солидных игроков согласились.

Пока сложно оценить перспективы саудовской лиги. Есть риск, что в стране повторят историю Китая. Туда тоже активно приглашали звёзд, но на каком-то этапе всё поутихло. Саудовцы за счёт высоких финансовых возможностей привлекают статусных игроков, которые в большинстве своём уже выходят на закат карьеры или приближаются к нему. Перспективная молодёжь из Европы в Саудовскую Аравию пока, понятное дело, не едет. В такой ситуации местная Про-лига не имеет шансов войти в число топовых именно по уровню, как об этом говорит Роналду. При этом чемпионат будет привлекателен за счёт звёздных игроков.

В своём нынешнем виде чемпионат Саудовской Аравии идеален для Роналду. В «Аль-Насре» португалец сразу же стал капитаном и футболистом с особым статусом. Ходят слухи, что слово Криштиану имеет вес даже при принятии клубом решений по трансферам. Словом, Роналду здесь – король. Для звёздного португальца это важно. Последние месяцы в «Манчестер Юнайтед» показали, что Криштиану не готов отходить на второй план и становиться наставником для молодёжи. Роналду хочет играть, Роналду хочет играть по 90 минут, Роналду хочет чувствовать себя важным. В «МЮ» характер Криштиану явно мешал развиваться молодым игрокам. В «Аль-Насре» такой проблемы нет, ведь у клуба, как и у саудовской лиги в целом, другие задачи. И в эти задачи фигура Роналду вписывается идеально.

При более смирном характере Роналду ещё бы легко поиграл несколько лет в Европе. Физически португалец в полном порядке – в 38 лет он по-прежнему очень много времени уделяет тренировкам. Если говорить о саудовской лиге, то здесь Криштиану определённо способен на подвиги. Во второй части прошлого сезона мы уже видели и дубль, и хет-трик, и покер в исполнении португальца. В новом чемпионате Роналду наверняка будет продолжать забивать голы на регулярной основе.

С 14 голами Роналду занял пятое место в рейтинге бомбардиров саудовской лиги сезона 2022/2023. От лучшего снайпера португалец отстал на семь мячей. При этом Криштиану провёл только 16 матчей из 30. В следующем чемпионате мы ждём от Роналду звания лучшего бомбардира. Если португалец избежит травм, то он просто обязан брать этот индивидуальный титул.

Что касается результата «Аль-Насра», то здесь прогнозировать сложно, ведь футбол является командным видом спорта, а не индивидуальным. И всё же Роналду своими голевыми подвигами может значительно повысить шансы команды на завоевание первого чемпионского титула за пять лет. Посмотрим, получится ли. А пока Роналду готовится разрывать.

Александр Тихий