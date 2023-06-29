Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал массовый отъезд игроков в Саудовскую Аравию.

«Я не считаю, что это звоночек для европейского футбола. Это просто такой период. Думаю, это временно. В Китае тоже пытались сделать что-то подобное, но не получилось ведь. Карраско тот же играл там, но вернулся в итоге в «Атлетико». Много звёзд в Китае играло. Думаю, что и в ситуации с Саудовской Аравией ничего существенного не произойдет. Думаю, что лига не станет чемпионатом звёзд», - сказал Сенников.