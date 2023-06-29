​Канте купил клуб в Бельгии

Известный французский футболист Н’Голо Канте купил бельгийский клуб «Виртон». О закрытии сделки сообщается на страницах официального сайта клуба. Официально Канте станет владельцем «Виртона» в первый день июля. В ближайшее время в клубе будет создан новый совет директоров.

По итогам сезона 2022/2023 «Виртон» вылетел из второго по рангу футбольного дивизиона Бельгии в третий. Теперь команда будет стараться подняться выше.

Сам Н’Голо Канте недавно сменил «Челси» на «Аль-Иттихад». После семи лет в Лондоне француз теперь будет выступать в Саудовской Аравии.