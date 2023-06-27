Кулибали не отрицает, что выбрал «Аль-Хиляль» ради денег

Новичок «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали не стал отрицать, что перебрался в Саудовскую Аравию ради денег. Напомним, в новой команде сенегалец будет зарабатывать около 30 миллионов евро в год.

«Не буду скрывать, у меня будет возможность помочь семье жить лучше. Это касается как родителей, так и двоюродных братьев и сестёр. Также это поможет моему благотворительному фонду в Сенегале. Мы начали строить больницу в деревне моих родителей. У меня есть много проектов, которые могут помочь молодым людям», – цитирует Кулибали Guillaume MP.

Напомним, Калиду перебрался в Саудовскую Аравию из лондонского «Челси» за 20 миллионов евро. За английскую команду сенегалец отыграл всего один сезон.