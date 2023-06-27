«Аль-Ахли» предложил Фирмино трёхлетний контракт

«Аль-Ахли» Джидда продвигается в переговорах по трансферу нападающего Роберто Фирмино. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны близки к согласованию перехода на правах свободного агента.

Отмечается, что Фирмино был предложен трёхлетний контракт. Футболист обсуждает с клубом последние детали, после чего намерен дать окончательный зелёный свет на трансфер.

Напомним, Фирмино в конце сезона покинул «Ливерпуль» свободным агентом, хотя команда была не прочь продлить с ним контракт. Бразилец записал на свой актив 11 голов и 4 ассиста в последнем розыгрыше Английской премьер-лиги. В его услугах ранее также были заинтересованы мадридский «Реал» и «Ювентус».