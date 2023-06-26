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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду показал фото с накрашенными ногтями фото

26 Июня 2023 • 20:56 Комментировать

Звёздный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду наслаждается отпуском. В социальных сетях португальский футболист опубликовал несколько фотографий. На одной из них видно, что у Роналду ногти на ноге накрашены в чёрный цвет. Сложно понять, зачем португалец красит ногти. Быть может, это как-то связано с медицинскими моментами, ведь футболисты на поле часто получают болезненные удары именно в этой области.

«Отпускное настроение», - так подписал фото Роналду.

С начала 2023 году Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср». В 19 матчах за этот клуб португалец забил 14 голов и отдал два голевых паса на партнёров.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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