Звёздный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду наслаждается отпуском. В социальных сетях португальский футболист опубликовал несколько фотографий. На одной из них видно, что у Роналду ногти на ноге накрашены в чёрный цвет. Сложно понять, зачем португалец красит ногти. Быть может, это как-то связано с медицинскими моментами, ведь футболисты на поле часто получают болезненные удары именно в этой области.

«Отпускное настроение», - так подписал фото Роналду.

С начала 2023 году Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср». В 19 матчах за этот клуб португалец забил 14 голов и отдал два голевых паса на партнёров.