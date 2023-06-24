​Гаттузо возглавит клуб в Саудовской Аравии

Дженнаро Гаттузо будет тренировать в Саудовской Аравии. Об этом на своём сайте рассказывает итальянский журналист Джанлука ди Марцио.

Отмечается, что у 45-летнего Гаттузо есть сразу несколько вариантов по трудоустройству в Саудовской Аравии. В ближайшее время молодой тренер сделает выбор клуба при участии его звёздного агента Жорже Мендеша.

Отметим, что Дженнаро Гаттузо находится без работы с конца января текущего календарного года. Тогда итальянский тренер покинул должность главного тренера «Валенсии» после всего лишь 22 матчей у руля команды (7 побед, 5 ничьих, 10 поражений).