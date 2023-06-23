Сестра Роналду объяснила, почему Криштиану никогда не пил алкоголь

Катя Авейру, сестра португальского нападающего Криштиану Роналду, объяснила, почему ее брат отказался от употребления алкоголя.

«Криштиану твердо решил, что не хочет быть чьей-то тенью. Он не будет похож на отца, который любил выпить. Поэтому мой брат никогда не пил ни капли спиртного. Криштиану хотел добраться до вершины мира и поставил себе такую цель. На пути к звездам он никогда не забывал, откуда вышел», - говорится в публикации Авейру в социальных сетях.

Напомним, что с января 2023 года Роналду выступает за «Аль-Наср». Его контракт с саудовским клубом рассчитан до 2025 года.

Роналду: «Я не гонюсь за рекордами - они гонятся за мной»