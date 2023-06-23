Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Сестра Роналду объяснила, почему Криштиану никогда не пил алкоголь

23 Июня 2023 • 09:43 Комментировать (1)

Катя Авейру, сестра португальского нападающего Криштиану Роналду, объяснила, почему ее брат отказался от употребления алкоголя.

«Криштиану твердо решил, что не хочет быть чьей-то тенью. Он не будет похож на отца, который любил выпить. Поэтому мой брат никогда не пил ни капли спиртного. Криштиану хотел добраться до вершины мира и поставил себе такую цель. На пути к звездам он никогда не забывал, откуда вышел», - говорится в публикации Авейру в социальных сетях.

Напомним, что с января 2023 года Роналду выступает за «Аль-Наср». Его контракт с саудовским клубом рассчитан до 2025 года.

Роналду: «Я не гонюсь за рекордами - они гонятся за мной»

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Катя Авейру
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
KLINSMANN
23 Июня 2023 в 10:23
Пфф. Просто рядом не было магаза КРАСНОЕ БЕЛОЕ.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июня
08:14 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отказался от больших денег в Саудовской Аравии
02:13 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» готов предложить грандиозную зарплату Бернарду Силве слухи
01:27 · Италия. Серия А
«Интер» близок к продаже Брозовича
22 Июня
22:12 · Англия. Премьер-лига
Канте попрощался с «Челси»
18:50 · Италия. Серия А
​Клуб Роналду продолжает переговоры по Брозовичу
15:28 · Испания. Ла Лига
Левандовски отказался от 300 миллионов евро, которые ему предлагал саудовский клуб 1 слухи
11:40 · Англия. Премьер-лига
Невеш после трансфера в «Аль-Хиляль» может сразу уйти в аренду в «Ньюкасл»
08:54 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Саудовцы хотят захватить футбол, их нужно остановить»
02:04 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов продать Сандро, интерес проявляют клубы из Саудовской Аравии
21 Июня
23:43 · Испания. Ла Лига
Сауль может стать одноклубником Бензема и Канте
23:11 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва близок к переезду в Саудовскую Аравию 4 слухи
19:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может выручить за Кулибали и Менди 40 млн евро
19:09 · Англия. Премьер-лига
Опорником «Арсенала» Парти заинтересовались в Саудовской Аравии
16:47 · Англия. Премьер-лига
​Саудовский клуб сделал новое предложение по Лукаку
15:34 · Италия. Серия А
«Аль-Наср» становится всё ближе к трансферу Брозовича
Все новости