Сестра Роналду рассказала, что мать планировала аборт, будучи беременной Криштиану

Сестра именитого футболиста Криштиану Роналду Катя Авейру рассказала, что мать планировала аборт, когда была беременна им.

Девушка отметила, что Роналду родился тогда, когда не должен был рождаться, ведь его мать хотела сделать аборт, так как было мало еды, и иногда даже не хватало, чтобы прокормить всех членов семьи.

«Но что-то остановило ее в последний момент, и этот ребенок родился. 39 лет назад мама Долореш приняла это решение», - написала Авейру в социальной сети.

По итогу Роналду стал обладателем пяти «Золотых мячей» и пять раз становился победителем Лиги чемпионов.