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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Сестра Роналду рассказала, что мать планировала аборт, будучи беременной Криштиану

22 Июня 2023 • 22:13 Комментировать (3)

Сестра именитого футболиста Криштиану Роналду Катя Авейру рассказала, что мать планировала аборт, когда была беременна им.

Девушка отметила, что Роналду родился тогда, когда не должен был рождаться, ведь его мать хотела сделать аборт, так как было мало еды, и иногда даже не хватало, чтобы прокормить всех членов семьи.

«Но что-то остановило ее в последний момент, и этот ребенок родился. 39 лет назад мама Долореш приняла это решение», - написала Авейру в социальной сети.

По итогу Роналду стал обладателем пяти «Золотых мячей» и пять раз становился победителем Лиги чемпионов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Катя Авейру
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Комментарии (3)
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CERG
22 Июня 2023 в 23:00
У сестрички деньжата закончились, решила репортером поработать))..
Alex1972
22 Июня 2023 в 22:41
Сезон завершился... Пошли мутные новости... Хе ...
KLINSMANN
22 Июня 2023 в 22:22
ой не зря значит)
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