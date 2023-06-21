Бензема отреагировал на трансфер Канте в «Аль-Иттихад»

Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема отреагировал на переход в клуб соотечественника Н’Голо Канте, ранее выступавшего за лондонский «Челси».

«Н’Голо, приветствую тебя. Как я и заявлял раньше, ты лучший в мире футболист «бокс ту бокс». Буду рад играть вместе с тобой за лучшую команду Саудовской Аравии. До встречи в Джидде», - передает слова Бензема пресс-служба клуба.

Напомним, что Канте выступал за «Челси» с 2016 года. Вместе с лондонским коллективом полузащитник выиграл много турниров, среди которых Лига чемпионов, Кубок Англии, Лига Европы и другие.

В прошлом сезоне француз провел всего семь матчей в АПЛ и сделал результативную передачу.