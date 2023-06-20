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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Джеррард прокомментировал слухи о работе в Саудовской Аравии

20 Июня 2023 • 11:41 Комментировать

Легендарный английский футболист, а ныне тренер Стивен Джеррард прокомментировал слухи о возможном трудоустройстве в клубе из чемпионата Саудовской Аравии.

«В прессе появляется много слухов. Однако зачастую эта информация не соответствует действительности», - приводятся слова специалиста в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Ранее в СМИ сообщалось, что Джеррард возглавит саудовский клуб «Аль-Иттифак».

Стивен имеет работы в юношеской команде «Ливерпуля» и шотландском «Селтике». Его последней командой была бирмингемская «Астон Вилла».

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард
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