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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду признался, нравится ли ему играть в Саудовской Аравии

20 Июня 2023 • 08:25 Комментировать

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду поделился мнением о чемпионате Саудовской Аравии, в котором выступает за клуб «Аль-Наср».

«Я играю в Саудовской Аравии и при этом получаю вызов в сборную Португалии. Так что переезд в эту страну никак не повлиял на мои позиции в национальной команде. Я очень счастлив сейчас. Чемпионат в Саудовской Аравии достаточно хорош. Последние трансферы игроков говорят сами за себя. Я всем доволен и хочу забивать как можно больше голов», - цитирует Криштиану O Jogo.

В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии 38-летний нападающий провел 16 матчей, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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