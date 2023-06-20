Роналду признался, нравится ли ему играть в Саудовской Аравии

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду поделился мнением о чемпионате Саудовской Аравии, в котором выступает за клуб «Аль-Наср».

«Я играю в Саудовской Аравии и при этом получаю вызов в сборную Португалии. Так что переезд в эту страну никак не повлиял на мои позиции в национальной команде. Я очень счастлив сейчас. Чемпионат в Саудовской Аравии достаточно хорош. Последние трансферы игроков говорят сами за себя. Я всем доволен и хочу забивать как можно больше голов», - цитирует Криштиану O Jogo.

В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии 38-летний нападающий провел 16 матчей, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей.