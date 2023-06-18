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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Стала известна зарплата Бензема в «Аль-Иттихаде»

18 Июня 2023 • 23:14 Комментировать

Стало известно, сколько будет зарабатывать французский нападающий Карим Бензема в «Аль-Иттихаде» из Саудовской Аравии.

По данным Foot Mercato, обладатель форвард в каждом сезоне в своём новом клубе будет получать по 27,5 миллиона евро за сезон.

Бензема пополнил ряды «Аль-Иттихада», который стал победителем прошедшего чемпионата Саудовской Аравии, на правах свободного агента в начале июня, заключив контаркт на три года. Ранее он на протяжении 14 лет выступал за мадридский «Реал», об этом сообщает «Плеймейкер».

Напомним, что 35-летний футболист стал обладателем «Золотого мяча» - 2022. 

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад
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