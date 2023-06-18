​Чеферин: «Хоть один топ-игрок в расцвете сил поехал в Саудовскую Аравию?»

Президент УЕФА Александер Чеферин не переживает насчёт отъездов в Саудовскую Аравию из Европы именитых возрастных футболистов. Как мы уже рассказывали, Чеферин раскритиковал трансферную политику саудовских клубов, сказав, что она не будет развивать футбол в стране. Глава УЕФА указал на то, что в пиковом возрасте игроки уезжать из Европы не хотят.

«Хоть один топ-игрок в расцвете сил поехал в Саудовскую Аравию? Дело же не только в деньгах. Футболисты хотят выигрывать главные соревнования. А все главные соревнования – в Европе», - сказал Чеферин в ходе интервью для NOS.