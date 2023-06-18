​Чеферин раскритиковал трансферную политику клубов Саудовской Аравии

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о трансферной политике клубов Саудовской Аравии. Как известно, саудовские клубы активно подписывают возрастных звёзд из Европы. Так, например, уже полгода в Саудовской Аравии выступает Криштиану Роналду.

«Не боюсь ли я отъезда игроков? Нет. Думаю, это ошибка саудовского футбола. Им было бы лучше инвестировать в академии – в тренеров и развитие молодых игроков.

Схема с покупкой игроков, которые близки к завершению карьеры, - это не та схема, которая развивает футбол в стране. Похожую ошибку раньше допускал Китай, они тоже подписывали статусных игроков, находившихся на закате карьеры», - рассказал Чеферин NOS.