​Тите может стать тренером Роналду

После увольнения Руди Гарсии «Аль-Наср» работает над поиском нового главного тренера. Как сообщает TodoFichaes, саудовский клуб начал переговоры с Тите. В «Аль-Насре» считают бразильца идеальным кандидатом для команды, в том числе из-за его умения работать со звёздными футболистами.

Напомним, что Тите находится без работы уже полгода. Он покинул должность главного тренера сборной Бразилии после вылета команды в четвертьфинале чемпионата мира – 2022.

За «Аль-Наср» выступает звёздный форвард Криштиану Роналду. В сезоне 2022/2023 команда заняла второе место в чемпионате Саудовской Аравии.