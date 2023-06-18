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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Тите может стать тренером Роналду

18 Июня 2023 • 15:39 Комментировать

После увольнения Руди Гарсии «Аль-Наср» работает над поиском нового главного тренера. Как сообщает TodoFichaes, саудовский клуб начал переговоры с Тите. В «Аль-Насре» считают бразильца идеальным кандидатом для команды, в том числе из-за его умения работать со звёздными футболистами.

Напомним, что Тите находится без работы уже полгода. Он покинул должность главного тренера сборной Бразилии после вылета команды в четвертьфинале чемпионата мира – 2022.

За «Аль-Наср» выступает звёздный форвард Криштиану Роналду.  В сезоне 2022/2023 команда заняла второе место в чемпионате Саудовской Аравии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Тите
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