Моуринью отказался от щедрого предложения «Аль-Ахли»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не переедет в Саудовскую Аравию.

По информации журналиста Анжело Манджанте, 60-летний португальский специалист отказался возглавить саудовский «Аль-Ахли», который сделал тренеру очень щедрое предложение. Как сообщает источник, Моуринью встретился с президентом «Аль-Ахли» в столице Англии, где и сообщил о своем решении.

Ранее сообщалось, что Моуринью в ближайшее время может продлить трудовой договор с «Ромой», который истекает следующим летом.

В минувшем сезоне «Рома» финишировала на шестой строчке в Серии А и вышла в финал Лиги Европы, проиграв там «Севилье».