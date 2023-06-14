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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Моуринью отказался от щедрого предложения «Аль-Ахли»

14 Июня 2023 • 21:09 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не переедет в Саудовскую Аравию.

По информации журналиста Анжело Манджанте, 60-летний португальский специалист отказался возглавить саудовский «Аль-Ахли», который сделал тренеру очень щедрое предложение. Как сообщает источник, Моуринью встретился с президентом «Аль-Ахли» в столице Англии, где и сообщил о своем решении.

Ранее сообщалось, что Моуринью в ближайшее время может продлить трудовой договор с «Ромой», который истекает следующим летом.

В минувшем сезоне «Рома» финишировала на шестой строчке в Серии А и вышла в финал Лиги Европы, проиграв там «Севилье».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Аль-Ахли Джидда
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