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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду объяснил значение культового празднования

14 Июня 2023 • 00:19 Комментировать

Звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду объяснил, что означает его культовое празднование голов, которое, по сути, является одним из самых популярных во всей истории мирового футбола.

«Это уже самостоятельный глобальный феномен — и мне нравится, когда я вижу, как другие игроки делают это. Это значит «да» — очень просто, но очень сильно», - приводит слова Роналду Fourfourtwo.

Напомним, что с конца прошлого года Роналду является игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии. За 16 игр национального чемпионата он оформил 14 голов и два ассиста.

Ранее Роналду поделился впечатлениями о лиге, в которой он играет уже порядка полугода своей карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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