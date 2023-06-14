Роналду объяснил значение культового празднования

Звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду объяснил, что означает его культовое празднование голов, которое, по сути, является одним из самых популярных во всей истории мирового футбола.

«Это уже самостоятельный глобальный феномен — и мне нравится, когда я вижу, как другие игроки делают это. Это значит «да» — очень просто, но очень сильно», - приводит слова Роналду Fourfourtwo.

Напомним, что с конца прошлого года Роналду является игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии. За 16 игр национального чемпионата он оформил 14 голов и два ассиста.

Ранее Роналду поделился впечатлениями о лиге, в которой он играет уже порядка полугода своей карьеры.