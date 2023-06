​Роналду высказался о футболе Саудовской Аравии

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о лиге Саудовской Аравии, где он играет уже полгода.

«Меня не удивляет приезд Бензема, и я очень рад, что люди во всём мире смотрят за саудовской лигой. Я верю, что чемпионат будет развиваться, и многие игроки из европейских лиг будут сюда приезжать.

Здесь фанаты невероятно поприветствовали меня. Каждая страна и каждая лига разные. Я очень горжусь тем, что играл в трёх разных лигах в Европе. В Саудовской Аравии самая большая разница заключается в жаре и другом расписании. Мы тренируемся позже, когда прохладнее. Но я уже привык к этому», - слова Роналду приводит Four Four Two.