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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду высказался о футболе Саудовской Аравии

13 Июня 2023 • 21:30 Комментировать (1)

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о лиге Саудовской Аравии, где он играет уже полгода.

«Меня не удивляет приезд Бензема, и я очень рад, что люди во всём мире смотрят за саудовской лигой. Я верю, что чемпионат будет развиваться, и многие игроки из европейских лиг будут сюда приезжать.

Здесь фанаты невероятно поприветствовали меня. Каждая страна и каждая лига разные. Я очень горжусь тем, что играл в трёх разных лигах в Европе. В Саудовской Аравии самая большая разница заключается в жаре и другом расписании. Мы тренируемся позже, когда прохладнее. Но я уже привык к этому», - слова Роналду приводит Four Four Two.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (1)
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Alex1972
13 Июня 2023 в 21:47
Совсем засох бедный... Хе..
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