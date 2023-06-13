​Джеррард возглавил клуб в Саудовской Аравии – источник

Стивен Джеррард стал главным тренером клуба «Аль-Иттифак». Об этом рассказывает Actu Foot. При этом на официальных ресурсах саудовского клуба информацию пока что не подтвердили.

Джеррард находится без работы с октября. Тогда молодой английский специалист покинул должность главного тренера «Астон Виллы» по причине неудовлетворительных результатов команды.

Отметим, что в последнем чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» занял седьмое место.

Как известно, в Саудовской Аравии начали собирать лигу звёзд. Там уже полгода выступает Криштиану Роналду. Этим летом туда переехал Карим Бензема, плюс саудовские клубы интересуются многими другими статусными футболистами.