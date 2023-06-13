Роналду и Джорджина заключили добрачный контракт - раскрыты детали

Португальский футболист Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес заключили добрачное соглашение. Об этом стало известно журналистам Mundo Deportivo.

Как информирует источник, после первой беременности девушки стороны подписали договор, в котором изложены основы их совместного будущего. В контракте защищаются денежные активы, которыми владеет Криштиану. При этом в случае разрыва отношений семейный особняк в Испании перейдет в руки Джорджины. Кроме того, она будет пожизненно получать денежные выплаты в размере 100 тысяч евро.

Криштиану и Родригес до сих пор официально не в браке. При этом пара воспитывает совместных детей.

Роналду ответил на слухи о разрыве с Джорджиной