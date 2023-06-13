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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду и Джорджина заключили добрачный контракт - раскрыты детали

13 Июня 2023 • 09:03 Комментировать (2)

Португальский футболист Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес заключили добрачное соглашение. Об этом стало известно журналистам Mundo Deportivo.

Как информирует источник, после первой беременности девушки стороны подписали договор, в котором изложены основы их совместного будущего. В контракте защищаются денежные активы, которыми владеет Криштиану. При этом в случае разрыва отношений семейный особняк в Испании перейдет в руки Джорджины. Кроме того, она будет пожизненно получать денежные выплаты в размере 100 тысяч евро.

Криштиану и Родригес до сих пор официально не в браке. При этом пара воспитывает совместных детей.

Роналду ответил на слухи о разрыве с Джорджиной

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Джорджина Родригес
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Комментарии (2)
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Kirolnic
13 Июня 2023 в 09:31
Афигенная футбольная новость. Как я бы жил без нее?...
NOBODY
13 Июня 2023 в 10:21
а ты разве не переживал, что в случае развода, Джоджина останется без имущества??? а тут сказано, мол спокойно, не останется... ))))))))))
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