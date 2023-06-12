Рыночная стоимость Роналду упала на пять миллионов евро

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость у футболистов Про-Лиги Саудовской Аравии.

Португальский нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду потерял в цене пять миллионов евро, теперь он оценивается в 15 миллионов евро. Однако стоит отметить, что он до сих пор остаётся самым дорогим футболистом местного чемпионата наравне со своим одноклубником - Талиска.

Контракт португальца с «Аль-Насром» рассчитан до конца следующего сезона.

В сезоне-2022/23 Криштиану Роналду принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.