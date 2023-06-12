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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Рыночная стоимость Роналду упала на пять миллионов евро

12 Июня 2023 • 19:35 Комментировать

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость у футболистов Про-Лиги Саудовской Аравии.

Португальский нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду потерял в цене пять миллионов евро, теперь он оценивается в 15 миллионов евро. Однако стоит отметить, что он до сих пор остаётся самым дорогим футболистом местного чемпионата наравне со своим одноклубником - Талиска. 

Контракт португальца с «Аль-Насром» рассчитан до конца следующего сезона. 

В сезоне-2022/23 Криштиану Роналду принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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